Медведев: в стране могут ввести более жесткие меры (видео)

В России предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения инфекции, однако власти рассматривают вариант введения более жестких мер. Об этом в понедельник, 30 марта, пишет РБК со ссылкой на обращение Дмитрия Медведева к гражданам, опубликованное на его страницах в соцсетях.



Экс-премьер-министр уверил, что в России предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Он также поблагодарил медиков, оказывающих помощь зараженным гражданам.

Однако в случае неблагоприятного сценария развития ситуации с COVID-19, власти могут ввести в стране более жесткие меры. Как отметил Медведев, чтобы избежать развития такой ситуации, нужно прислушаться к совету президента РФ оставаться дома, а также проявить самодисциплину. Также он рекомендовал соотечественникам готовиться к разным сценариям развития ситуации, связанной с распространением коронавируса.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Напомним, 25 марта глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому текущую неделю объявили «выходной». Планируется, что она продлится до 5 апреля.