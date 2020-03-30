Медведев: в стране могут ввести более жесткие меры (видео)

Продолжение: За сутки в Москве умерли двое больных с коронавирусом
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В России предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения инфекции, однако власти рассматривают вариант введения более жестких мер. Об этом в понедельник, 30 марта, пишет РБК со ссылкой на обращение Дмитрия Медведева к гражданам, опубликованное на его страницах в соцсетях.

Экс-премьер-министр уверил, что в России предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Он также поблагодарил медиков, оказывающих помощь зараженным гражданам.

Однако в случае неблагоприятного сценария развития ситуации с COVID-19, власти могут ввести в стране более жесткие меры. Как отметил Медведев, чтобы избежать развития такой ситуации, нужно прислушаться к совету президента РФ оставаться дома, а также проявить самодисциплину. Также он рекомендовал соотечественникам готовиться к разным сценариям развития ситуации, связанной с распространением коронавируса. 


«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — отметил заместитель председателя Совета безопасности.

Напомним, 25 марта глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому текущую неделю объявили «выходной». Планируется, что она продлится до 5 апреля.


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