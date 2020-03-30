В регионе зафиксирован еще один случай коронавируса. Число заболевших в России выросло на 306

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, один из них — в Калининградской области. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Распределение новых случаев по регионам:





Москва — 212

Республика Коми — 15

Санкт-Петербург — 8

Московская область — 7

Республика Бурятия — 5

Архангельская область — 4

Белгородская область — 3

Псковская область — 3

Республика Адыгея — 3

Республика Дагестан- 3

Кировская область — 3

Владимирская область — 2

Ивановская область — 2

Рязанская область — 2

Вологодская область — 2

Ленинградская область — 2

Мурманская область — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Марий Эл — 2

Пермский край — 2

Саратовская область — 2

Челябинская область — 2

Красноярский край — 2

Калужская область — 1

Липецкая область — 1

Тверская область — 1

Тульская область — 1

Калининградская область — 1

Республика Калмыкия — 1

Ставропольский край — 1

Оренбургская область — 1

Республика Хакасия — 1

Алтайский край — 1

Иркутская область — 1

Новосибирская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66.