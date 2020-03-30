В регионе зафиксирован еще один случай коронавируса. Число заболевших в России выросло на 306

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, один из них — в Калининградской области. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Распределение новых случаев по регионам:
- Москва — 212
- Республика Коми — 15
- Санкт-Петербург — 8
- Московская область — 7
- Республика Бурятия — 5
- Архангельская область — 4
- Белгородская область — 3
- Псковская область — 3
- Республика Адыгея — 3
- Республика Дагестан- 3
- Кировская область — 3
- Владимирская область — 2
- Ивановская область — 2
- Рязанская область — 2
- Вологодская область — 2
- Ленинградская область — 2
- Мурманская область — 2
- Кабардино-Балкарская Республика — 2
- Республика Марий Эл — 2
- Пермский край — 2
- Саратовская область — 2
- Челябинская область — 2
- Красноярский край — 2
- Калужская область — 1
- Липецкая область — 1
- Тверская область — 1
- Тульская область — 1
- Калининградская область — 1
- Республика Калмыкия — 1
- Ставропольский край — 1
- Оренбургская область — 1
- Республика Хакасия — 1
- Алтайский край — 1
- Иркутская область — 1
- Новосибирская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66.В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей изоляции, покидать жильё можно только для похода по неотложным делам, в аптеку, в магазин, на работу или для выгула собаки.
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