Власти: «Медэксперт» готов бесплатно тестировать на коронавирус тех, кто находится под наблюдением

Сеть клиник «Медэксперт» выразила готовность бесплатно тестировать на заражение коронавирусом жителей региона, которые находятся на домашнем карантине. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в понедельник, 30 марта.



«Коллеги из Роспотребнадзора докладывали, что „Медэксперт“ готов взять на себя бесплатное тестирование тех людей, у которых нет симптомов, то есть тех, кто находится под медицинским наблюдением дома», — сказал Алиханов.

По состоянию на 30 марта в Калининградской области остаются под наблюдением из-за коронавируса 1620 человек. Официально заражение инфекцией подтверждено у 12 человек. Результаты обследования по ещё десяти заболевшим, в том числе одному врачу, направили на подтверждение. Два жителя региона выздоровели.