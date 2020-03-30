Режим самоизоляции в Москве вводят до 14 апреля (дополнено)

Режим самоизоляции в Москве вводят до 14 апреля (дополнено)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Москве режим самоизоляции будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — уточнили в штабе.

Дополнено: позже в оперштабе Москвы заявили, что срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ, а появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной. «Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — говорится в новом сообщении оперативного штаба.

Из-за постепенно осложняющейся ситуации с коронавирусом жителям столицы и Подмосковья запретили выходить из дома без крайней необходимости. Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, на улице и в общественных местах москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. С 31 марта режим всеобщей изоляции начнёт действовать в Калининградской области.


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