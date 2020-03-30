Силанов: у меня информация, что огромное количество людей гуляет по парку Теодора Кроне

Силанов: у меня информация, что огромное количество людей гуляет по парку Теодора Кроне
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

У мест скопления людей со вторника, 31 марта, в Калининграде будет курсировать автомобиль службы ГО и ЧС и оповещать о том, что на улицу выходить нельзя. Об этом стало известно в понедельник на оперативном совещании в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У меня сегодня информация, что огромное количество людей гуляет по парку Теодора Кроне», — заявил глава Калининграда Алексей Силанов. «В парки, где может собираться молодежь и так далее — везде подъезжайте, по громкоговорящей связи озвучивайте необходимость соблюдения режима всеобщей самоизоляции», — дал он поручению руководителю управления по делам ГО и ЧС Якову Филатову.

Со вторника, когда в регионе вводится режим всеобщей самоизоляции, власти Калининграда и полиция организуют рейды патрулей для контроля за работой магазинов и т.д. По системе звукового оповещения через определенные промежутки времени будет передаваться информация о необходимости соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.

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