Полицейские отслеживают скопления людей в регионе по камерам «Безопасного города»

Полицейские отслеживают скопления людей в регионе по камерам «Безопасного города»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В условиях режима самоизоляции сотрудники полиции отслеживают скопления людей в Калининграде и области по камерам «Безопасного города». При необходимости с жителями проводят разъяснительные беседы и просят пойти домой. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Силами полиции организовано оповещение граждан о необходимости неукоснительного исполнения постановления правительства Калининградской области о введение режима самоизоляции. Это делается с помощью громкоговорящих устройств на автомобилях. Ряд пеших патрулей сегодня также оснащены громкоговорителями. Все эти наряды сейчас выставляются в местах скопления людей и будут активно вести профилактическую работу. В первую очередь она направлена на то, чтобы очень корректно и вежливо донести ограничения, которые нам сейчас необходимо соблюдать», — прокомментировала начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

Помимо полицейских, патрулированием улиц занимается Росгвардия, военная полиция и казаки. «Всем поставлена задача — минимизировать административную практику. У нас нет никакой задачи составлять десять, двадцать, тысячу протоколов. Наоборот, есть задача достучаться до сердца каждого человека, чтобы он не принудительно исполнял все эти ограничения, а проявлял сознательность и побыл дома. Самоизоляция — это самый действенный способ не заболеть и не заразить других», — добавила Поставничая.

С 31 марта в Калининградской области действует режим всеобщей самоизоляции. Ограничения введены до 5 апреля, однако губернатор Антон Алиханов заявил, что при необходимости их могут продлить.

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