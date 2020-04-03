Калининградец утверждает, что вел «тот самый» день рождения и заболел коронавирусом

У члена региональной Общественной палаты Максима Кузнецова медики обнаружили коронавирус. Об этом сам калининградец рассказал в видеосообщении, размещенном в соцсетях.



«Сегодня наконец-то спустя неделю пришел мой подтвержденный тест из Москвы, который окончательно развеял все сомнения и подтвердил, что у меня диагностирован коронавирус», — заявил Кузнецов

По словам калининградца, он уже семь дней находится на стационарном лечении в инфекционной больнице и все это время «отлично себя чувствует» и надеется, что уже в предстоящий понедельник его выпишут.

Как ранее рассказывал Кузнецов, спустя несколько дней после его госпитализации, туда же поместили его супругу, сына и тещу. У всех перечисленных членов семьи калининградца предварительные тесты также показали наличие коронавируса, но они хорошо себя чувствуют, и рентген показал, что проблем с легкими у них нет.

В своем предыдущем видеосообщении Кузнецов заявил, что на праздновании дня рождения москвича, о котором говорил губернатор и после которого у нескольких жителей региона диагностировали коронавирус, он выступал в роли ведущего. «По поводу нашумевшего дня рождения москвича. Этот день рождения проводили мы с Александром Поповым», — рассказал Кузнецов. Он добавил, что банкет проходил в ресторане на ул Леонова, но это не «Британника», как ранее предполагали некоторые из пользователей, обсуждавшие в соцсетях инцидент.



