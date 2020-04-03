Рольбинов: мы разрешим открыться некоторым автомастерским и «шиномонтажкам»

Из-за увеличивающегося спроса на доставку товаров власти региона разрешат возобновить работу некоторых автомастерских и шиномонтажных предприятий. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на брифинге в пятницу, 3 апреля.



«На заседании оперативного штаба было принято решение о том, что сегодня мы дадим дополнительные разъяснения по работе автомастерских и шиномонтажек. Действительно, в связи с тем, что сейчас увеличивается нагрузка на доставку, возникают проблемы и сложности. Поэтому некоторым из этих предприятий мы дадим возможность работать», — пояснил Рольбинов.

По его словам, некоторые автосервисы будут работать в том числе для населения. «Но, наверное, не все. Мы знаем, что есть огромное количество индивидуальных предпринимателей, просто автосервисов, которые трудно проконтролировать, как они соблюдают правила и где они работают. Поэтому все, наверное, разрешить — это было бы неправильно. Нужно максимально ограничить количество людей, которые находятся на улице», — добавил чиновник.

С 28 марта в Калининградской области приостановили работу всех общественных заведений и объектов розничной торговли. Под запрет не попали магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптеки.

С 31 марта в Калининградской области в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Ограничения продлены до 12 апреля.