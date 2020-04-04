В Пионерском в субботу проводят дезинфекцию общественных мест

А Пионерском в субботу, 4 апреля, проводят дезинфекцию мест массового отдыха, сообщается в сообществе муниципалитета «ВКонтакте».



«Ведется дезинфекционная обработка мест общего пользования и массового отдыха. Еще одна веская причина остаться дома и не выгуливать животных дальше положенных 100 м от дома», — указано в сообщении.

В выходные въезд в прибрежные города Калининградской области ограничен. Попасть туда можно по прописке, по работе или предъявив документы о собственности. Полиция грозит нарушителям штрафами от 15 до 45 тысяч рублей. Выходы на променады и все парки закрыты.