В Пионерском в субботу проводят дезинфекцию общественных мест

В Пионерском в субботу проводят дезинфекцию общественных мест
Алексей Милованов / Новый Калининград
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А Пионерском в субботу, 4 апреля, проводят дезинфекцию мест массового отдыха, сообщается в сообществе муниципалитета «ВКонтакте».

«Ведется дезинфекционная обработка мест общего пользования и массового отдыха. Еще одна веская причина остаться дома и не выгуливать животных дальше положенных 100 м от дома», — указано в сообщении.

В выходные въезд в прибрежные города Калининградской области ограничен. Попасть туда можно по прописке, по работе или предъявив документы о собственности. Полиция грозит нарушителям штрафами от 15 до 45 тысяч рублей. Выходы на променады и все парки закрыты.

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