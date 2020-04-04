В региональном минобре рассказали, как будут работать калининградские вузы

В региональном минобре рассказали, как будут работать калининградские вузы
Виталий Невар / Новый Калининград
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БФУ им. И Канта и КГТУ в связи с продлением «нерабочего режима» из-за коронавируса продолжат дистанционное обучение студентов до 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В западном филиале РАНХиГС «дистанционка» продлится до 12 мая. Военные высшие учебные заведения переведены на казарменный режим.

Также с понедельника, 6 апреля, в дистанционном режиме будет вестись обучение в школах и колледжах Калининградской области. По словам главы минобра Светланы Трусеневой, в учреждениях среднего профессионального образования изменены образовательные программы так, чтобы сейчас продолжились лекционные занятия, а практика перенесена на более поздний срок.

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