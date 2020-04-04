В региональном минобре рассказали, как будут работать калининградские вузы

БФУ им. И Канта и КГТУ в связи с продлением «нерабочего режима» из-за коронавируса продолжат дистанционное обучение студентов до 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В западном филиале РАНХиГС «дистанционка» продлится до 12 мая. Военные высшие учебные заведения переведены на казарменный режим.
БФУ им. И Канта и КГТУ в связи с продлением «нерабочего режима» из-за коронавируса продолжат дистанционное обучение студентов до 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В западном филиале РАНХиГС «дистанционка» продлится до 12 мая. Военные высшие учебные заведения переведены на казарменный режим.
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