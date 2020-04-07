Шестеро из 29 заболевших калининградцев заразились неизвестно где

Девять из 29 вновь выявленных случаев коронавируса обнаружены у калининградцев, вернувшихся из-за границы. Трое — участники «того самого» дня рождения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в областном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

У девяти человек инфекция проявилась после возвращения из поездок в Испанию, Южную Корею, Италию, Литву, Германию, Болгарию и Белоруссию.

У 6-ти человек эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена. У 11-ти заболевших инфекция реализовалась в условиях семейного и рабочего контакта с заболевшим ранее.

Все 29 случаев были выявлены в период с 1 по 5 апреля этого года. Среди заболевших один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет, 9 человек в возрасте 46-65 лет. И только 5 человек — старше 65 лет. Все заболевшие изолированы, госпитализированы в инфекционный стационар.