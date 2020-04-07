В Калининграде выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом

В Калининграде выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде выписали еще одного пациента, который вылечился от коронавируса. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в областном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Выздоровела мама мальчика, который вернулся из Австрии», — отметили в штабе. Женщина была инфицирована уже на территории региона. Таким образом, всего за время пандемии в области выздоровели 9 человек.

Напомним, в конце марта стало известно, что вирус обнаружили у 13-летнего калининградца, который вместе с отцом ездил в Австрию. Затем вирус обнаружили и у отца ребенка, чуть позднее — у его матери.

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