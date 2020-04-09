Ермак об оптимизации «Фестивальной дирекции» из-за отмены фестивалей: такой необходимости нет

У региональных властей нет планов по оптимизации «Фестивальной дирекции» в связи с отменой фестивалей из-за коронавируса. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время рабочего выезда 9 апреля.

«Пока такой необходимости нет, потому что всё-таки коллектив сформирован. Они продолжают работать, у них есть ряд проектов, которыми они сейчас занимаются. Это, например, проект „Социальный кинотеатр“. В ближайшее время мы его опубликуем. Есть виртуальные концертные залы и так далее. Это проекты, которыми они занимаются в настоящее время. Плюс, естественно, они готовят те мероприятия, которые все равно через них финансируются», — сказал Андрей Ермак.

В числе мероприятий, которые финансируются через «Фестивальную дирекцию» в этом году, министр назвал «Балтийские сезоны», «Балтийские дебюты», «Короче», «Калининград Сити Джаз», соревнования по триатлону Iron Star. Отменен кинофестиваль «Край света. Запад», полуфинал специалистов туристической сферы «Мастера гостеприимства», театральный фестиваль «Выражение», перенесён на осень детский межмузейный фестиваль «Острова».

На своей странице в Instagram глава Фестивальной дирекции Ольга Каверзина написала о необходимости адаптации к новым условиям и сообщила о планах по пошиву масок. «Освободилось время: упорядочим документацию, пропишем локальные акты. Или как наши калининградцы откроем мастерскую по пошиву масок», — заявила она. «Ну, человек делится своими идеями, почему бы и нет, — ответил на это Андрей Ермак. — Это же не связано с работой „Фестивальной дирекции“. Это связано с ее личными проектами, мы не препятствуем самореализации или переосмыслению чего-то».

Напомним, в прошлом году на содержание «Фестивальной дирекции» из регионального бюджета было выделено около 12 млн рублей.