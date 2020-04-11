В оперштабе рассказали подробности о новых случаях коронавируса в регионе

Власти региона рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом. «У двоих заболевание выявлено в форме коронавирусной пневмонии при госпитализации в инфекционный стационар. У ещё одного заболевание реализовалось по контакту с ранее заболевшим, но протекает бессимптомно и выявлено при активном обследовании», — сообщили «Новому Калининграду» в областном оперштабе.

Сейчас медики устанавливают круг людей, с которыми контактировали заболевшие. «Все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование», — добавили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в Калининградской области выявили три новых случая заражения коронавирусом. На 11 апреля количество инфицированных в регионе составляет 65. В регионе 16 человек выздоровели, один скончался. Под наблюдением находятся 473 жителя.