Алиханов: в праздники в регионе введут особый режим посещения храмов

Алиханов: в праздники в регионе введут особый режим посещения храмов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В апреле в Калининградской области введут особый режим посещения храмов в праздничные дни. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём Instagram.

«В праздничные дни будет особый режим посещения, количество прихожан будет ограничено. Лучше молиться дома, службу можно наблюдать через интернет», — написал глава региона.

Ранее в калининградской епархии РПЦ прихожан попросили воздержаться от посещения храмов и молиться дома. В рамках борьбы с распространением коронавируса в Калининградской области действует режим самоизоляции. В пятницу Антон Алиханов сообщил, что его решили продлить ещё на неделю — до 19 апреля. 

По состоянию на 11 апреля количество инфицированных в регионе составляет 65. В регионе 16 человек выздоровели, один скончался. Под наблюдением находятся 473 жителя.

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