Калининградской области выделяют 75 млн рублей на доплаты медикам

Калининградской области выделяют 75 млн рублей на доплаты медикам
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область получит 75 миллионов рублей на доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 41,8 миллиарда рублей. Ещё 3,9 миллиарда на стимулирующие выплаты работникам получат организации, подведомственные Минздраву России, Минобрнауки России и ФМБА России. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Деньги выделили из резервного фонда правительства. Выплаты должны быть назначены работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи людям, заразившимся новым коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с инфицированными пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч.

Отметим, что в начале апреля из резервного фонда правительства Калининградской области медучреждениям региона выделили на борьбу с коронавирусом и стимулирующие выплаты врачам 33,7 миллиона рублей.

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