Полесск решил перенести завершение отопительного сезона из-за похолодания

Администрация Полесского городского округа переносит дату завершения отопительного сезона. Причиной стало похолодание на текущей неделе, сообщает администрация в соцсетях.
Согласно опубликованному постановлению за подписью сити-менеджера Александра Трояна, отопительный сезон в округе завершится не с 15, а с 23 апреля.
Ранее сообщалось, что в Полесске в течение 5 суток наблюдалась средняя температура выше 8 градусов, поэтому было принято решение об окончании отопительного сезона.В Калининграде аналогичное решение пока не принято.
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