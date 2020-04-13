Не желающая съезжать из «дома на таможне» в Советске семья обратилась в прокуратуру

Семья жительницы аварийного дома у погранперехода в Советске Ирины Бондаревой, которую не устраивает предложенное властями альтернативное жилье, написала заявление в прокуратуру.



В обращении указано, что семья отказывается переселяться в предложенную ей горадминистрацией квартиру в доме № 23 по улице Каштановой, из-за того, что считает ее «непригодной для проживания».

«На потолках, стенах и откосах растет грибок, сырость, периодически течёт крыша, отваливается штукатурка с фасадов, вентиляция не соответствует нормам, дом без утепления, толщина стен не соответствует нормам», — уточняется в документе.

Бондаревы обращают внимание прокуратуры на то, что заявленная чиновниками стоимость предлагаемого им альтернативного жилья, не соответствует реальной. «По документам приобретенное жилье стоит 2,35 млн рублей, а фактическая стоимость в этом районе данной квартиры не более 1,2 млн рублей» — говорится в обращении.

Семья утверждает, что такая стоимость приобретенной властями для аварийщиков квартиры указывает «на явные признаки коррупционной составляющей».

Советчане также утверждают, что муниципальные власти «оказывают давление» на семью, чтобы те поскорее выехали из дома по ул. Базарная, 1. Так, по их словам, в марте в здании попытались отключить электричество, а в апреле в доме перекрыли водоснабжение.

Как ранее писал «Новый Калининград», в Советске на ул. Базарной, 1-3, стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Здание давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы.

В ноябре стало известно, что на расселение одной части аварийного дома из резервного фонда Калининградской области намерены выделить 33,7 млн рублей. Однако, как выяснилось, на расселение обеих частей аварийного здания потребуется порядка 54 млн рублей.