В многодетные семьи региона отправляют тьюторов для помощи с «домашним» обучением

В многодетные семьи региона отправляют тьюторов для помощи с «домашним» обучением
Фото — Новый Калининград
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В Калининградской области в многодетные семьи будут направлять тьюторов для помощи родителям в период «домашнего» обучения. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва на брифинге во вторник, 14 апреля.

По её словам, проект планируют начать с 20 апреля. В нём будут участвовать студенты педагогических направлений Балтийского федерального университета и черняховского Педагогического колледжа.

Чиновник отметила, что многодетные родители находятся сейчас «в максимальном напряжении», и от них поступают жалобы и просьбы о помощи. «Со следующей недели мы начинаем новый проект с Балтийским федеральным университетом и Педагогическим колледжем, когда студенты старших курсов выходят в многодетные семьи для того, чтобы в виде тьюторов (а фактически — волонтёров, потому что в самоизоляции это может быть только волонтёрская деятельность) помогать семьям организовать образовательный процесс», — прокомментировала Светлана Трусенёва.

Она также сообщила, что школы по заявкам предоставляют многодетным родителям необходимую технику для обучения детей. «Другое дело, что у нас есть случаи, когда родители не готовы принять эти средства обучения, потому что не могут обеспечить сохранность. Такие истории есть, и тут мы уже заставить кого-то не можем», — добавила министр.

В рамках борьбы с распространением коронавируса учебные заведения в Калининградской области переведены на дистанционное обучение до 30 апреля. Досрочно заканчивать учебный год в регионе не планируют.

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