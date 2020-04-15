Алиханов разъяснил, куда можно ездить на личных автомобилях при самоизоляции

Региональные власти внесли изменения в указ, в соответствии с которым жителям Калининградской области нужно документально подтверждать свой путь на работу. По словам губернатора Антона Алиханова, новый вариант документа позволит минимизировать недопонимание с представителями правоохранительных органов при езде на личных автомобилях.



“Мы отдельно сделали пункт в этом указе, в котором написано, что передвигаться на личном автотранспорте можно по территории региона, если не будет отдельных решений оперативного штаба - это касается в основном приморских городов. То есть если вам нужно поехать к родителям или ещё по каким-то делам, например, доехать в МФЦ по записи, то вы можете это делать”, - пояснил Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля.