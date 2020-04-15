Алиханов разъяснил, куда можно ездить на личных автомобилях при самоизоляции

Алиханов разъяснил, куда можно ездить на личных автомобилях при самоизоляции
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти внесли изменения в указ, в соответствии с которым жителям Калининградской области нужно документально подтверждать свой путь на работу. По словам губернатора Антона Алиханова, новый вариант документа позволит минимизировать недопонимание с представителями правоохранительных органов при езде на личных автомобилях. 

“Мы отдельно сделали пункт в этом указе, в котором написано, что передвигаться на личном автотранспорте можно по территории региона, если не будет отдельных решений оперативного штаба - это касается в основном приморских городов. То есть если вам нужно поехать к родителям или ещё по каким-то делам, например, доехать в МФЦ по записи, то вы можете это делать”, - пояснил Алиханов на брифинге в среду, 15 апреля. 

Ранее губернатор сообщил, что режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области решили продлить до 26 апреля. По состоянию на 15 апреля в регионе подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, один - скончался.

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