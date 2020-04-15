Главное о коронавирусе в среду, 15 апреля

В Калининградской области +5 новых случаев коронавируса. Где заразились двое заболевших, пока понять сложно, они попали в больницу уже с признаками ОРВИ. Еще два человека заразились в госпитале Савулькина, где ранее умер военный пенсионер (врачи это или пациенты — не уточняется) и еще один подхватил коронавирус на работе. Всего по данным на среду в области 84 заразившихся, 28 выздоровевших и один скончавшийся пациент. Под медицинским наблюдением находятся 779 человек, на COVID-19 проверено 8 616 человек.

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 2 млн человек. Причем новую «высоту» пандемия взяла с пугающей скоростью — если для первого миллиона зараженных вирусу потребовалось гулять по миру около 4 месяцев (первый случай заболевания был зафиксирован 8 декабря 2019 года, миллион зарегистрировали 2 апреля), то второго миллиона ему удастся достичь менее чем за две недели.

В Калининградской области продлили режим самоизоляции, а всех прилетающих в область обязали садиться на карантин. Режим самоизоляции действует до 26 апреля включительно, а ограничения для авиапассажиров — до 17 мая. Если ситуация улучшится, режим будут постепенно смягчать по составленному правительством секретному плану. Раскрывать подробности региональные власти отказываются, «дабы необоснованно не создавать каких-то ожиданий по снятию этих мер». Список тех, для кого самоизоляция — не повод не ходить на работу, расширяется, туда добавляются, по словам губернатора, в основном «организации коммунально-бытового сектора, если можно так сказать, который не связан с непосредственным или длительным общением клиента с сотрудниками организаций». Документа еще нет, и мы не можем точно сказать, что имел в виду губернатор.

Правила передвижения по области ужесточили, кладбища и храмы закрыли. В части ужесточений подробные разъяснения поступят чуть позднее (даром, что изменения вступят в силу с четверга), потому что законодательную базу до конца подготовить не успели. Пока, судя по разъяснениям губернатора, дело сводится к следующему — перемещаться на общественном транспорте можно будет только при наличии справки с места работы (то есть исключительно на эту самую работу и с нее). Во всех остальных случаях (визиты к пожилым родственникам, получение товаров и услуг, не запрещенных предыдущими актами властей и т.д.) перемещаться без справок можно только на личном транспорте (включая велосипеды) или такси. Но подробности все-таки завтра. Пешком можно дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также выгулять питомца. Кстати, выходить в море на лодке можно, только в одиночестве. Не спрашивайте нас, почему.

В случае с межмуниципальными трансферами режим «на личном транспорте куда угодно», видимо, не сработает. ГИБДД уже сообщила, что с 16 апреля инспекторы начнут проверять у водителей и пассажиров автотранспорта справки при въезде в Калининград и на выезде из города.

Владимир Путин распорядился выделить регионам в общей сложности 200 млрд рублей на обеспечение «устойчивости» бюджетов. По словам президента, в условиях пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов по различным причинам просели, между тем финансовая нагрузка на регионы возросла. Президент подчеркнул, что необходимо дать возможность региональным властям «гибко использовать» выделяемые средства: на зарплаты бюджетникам, выплату пособий, адресную помощь гражданам. Также Путин предложил добавить в число отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, предприятия, ведущие торговлю непродовольственными товарами, потому что «у них также хватает сейчас проблем». Малому бизнесу предложено оказывать «прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства».

Парад Победы все-таки перенесли. Официально об этом планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин. По данным РБК, с новой датой власти России не определились. По данным одного из источников, назначить новую дату сложно, поскольку пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. «Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне», — цитирует его РБК.