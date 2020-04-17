ГИБДД проведёт в регионе массовые проверки водителей на трезвость

В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Профилактическое мероприятие запланировано на 17-19 апреля. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения и напоминает, что вождение в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. О фактах нетрезвой езды следует сообщать в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-811.

Отметим, что до 26 апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. О том, как и куда можно передвигаться пешком и различными видами транспорта, читайте в обзоре «Нового Калининграда».