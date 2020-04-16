Пешком, на машине, велосипеде, автобусе: как и куда теперь можно передвигаться

С четверга, 16 апреля, жители Калининградской области из-за коронавируса должны выходить из дома только с паспортом (справкой с места работы и паспортом; служебным удостоверением для военнослужащих, судей и т.д.). При этом есть нюансы в том, кто, как и куда может ехать на общественном транспорте, своем авто (мотоцикле), велосипеде или идти пешком. Объясняем, на что мы теперь имеем право.

Покинуть место жительства сейчас в принципе можно в 8 случаях:

если вы едете на работу/с работы;

если вы едете по служебным делам (должен быть подтверждающий документ: путевой лист, наряд-заказ, товарная накладная);

если вам нужна экстренная медицинская помощь;

если вы едете помогать пожилым родственникам;

если вы едете в свою квартиру, на дачу, к другому объекту недвижимости, которой владеете и где намерены самоизолироваться (с собой лучше иметь соответствующие документы);

для выгула домашнего животного (но отходить от дома дальше, чем на 100 метров при этом нельзя);

чтобы вынести мусор.

При этом губернатор Антон Алиханов сообщил, что разрешено поодиночке выходить в залив или море на рыбалку на маломерных судах. В первой редакции его указа (от 14 апреля) на этот счет ничего не было, но на следующий день его поправили и выпустили новый, где говорится о возможности использовать маломерные суда. Правда, про рыбалку и в новом указе не говорится, и основанием для выхода из дома она по-прежнему не является, поэтому, очевидно, рыбакам придется действовать на свой страх и риск.

Детям до 14 лет без сопровождения взрослых на улице находиться нельзя. Просто потому, что у них нет паспорта с регистрацией, и понять, где они живут, невозможно. Об этом говорится в указе губернатора Антона Алиханова от 15 апреля. Дети постарше могут покидать квартиры только по вышеперечисленным основаниям.

Можно выйти из дома и отправиться пешком в ближайший магазин (аптеку, зоомагазин, место оказания иных незапрещенных нынче услуг). Но при этом нужно быть готовым объяснить это сотрудникам полиции, если вас остановят. Скорее всего, в этом случае вас попросят показать паспорт с регистрацией, чтобы удостовериться, что вы идете в действительно ближайший магазин, аптеку и т.д. Ехать за помидорами на рынок, если они продаются в соседнем супермаркете, по этой логике тоже нельзя.

Плохая новость для тех, кто арендует квартиру без договора: вникнуть в ваше положение полицейские смогут разве что по доброте душевной.





Воспользоваться общественным транспортом разрешено лишь в особых случаях (в том числе электричкой, междугородним автобусом). Отныне сделать это может только тот, чье передвижение продиктовано служебной необходимостью. Для этого у вас должна быть при себе справка с работы установленного образца. То есть вы можете ехать на работу/с работы или по работе. Отправиться в магазин или на рынок на автобусе (маршрутке, троллейбусе, трамвае) теперь нельзя.

При этом на такси ездить можно, справка не нужна. Таксист требовать у вас какие-либо документы не вправе. Но, по идее, такси тоже могут остановить и спросить, куда вы направляетесь.

Пользоваться личными автомобилями (мотоциклами, скутерами, велосипедами и т.д.) не запрещено. В том числе если вы передвигаетесь по области. Исключение — въезд в приморские города в выходные: по данным оперативного штаба, этот запрет в ближайшие субботу-воскресенье решено применить вновь. Но в любом случае будьте готовы к тому, что вас остановят и спросят, куда направляетесь: причина должна быть веской. Опять же, если вы едете в место оказания неких дозволенных сейчас услуг (например, чинить компьютер — в новой редакции постановления областных властей таким мастерским уже разрешено работать), оно должно быть ближайшим к месту вашего проживания. Так что не забывайте паспорт.

Статьи, по которым вас могут оштрафовать:

— ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия);

— ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);

— ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции);

— ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Те, кто утверждает, что оштрафовать их не имеют права, потому что не введен режим ЧС или карантина, неправы. Слово «карантин» появилось еще в первой редакции постановления областного правительства № 134 от 16 марта. В нем говорится следующее (пункт 2 постановления): «Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) [...]».

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград