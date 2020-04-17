Коронавирусом заразились два калининградских дальнобойщика

В Калининградской области коронавирус нашли у двух дальнобойщиков. Это два из 12 случаев, о которых стало известно в пятницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 17 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией.

Оба водителя осуществляли международные грузоперевозки. У одного из них заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью после поездки, у второго — при обследовании в условиях изоляции.

Напомним, всего за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса в регионе. Двое из заразившихся - дети 13 и 7 лет. Еще 8 человек были госпитализированы в стационар с пневмонией или признаками других заболеваний. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.