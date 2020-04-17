Коронавирус нашли у четырех калининградцев с пневмонией

Четверо калининградцев, у которых к пятнице обнаружили коронавирус, попали в стационары с пневмонией. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 17 апреля, сообщили в сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией.

«У четверых заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда заболевшие были госпитализированы с диагнозом пневмония. У четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

Напомним, всего за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса в регионе. Двое из заразившихся — дети 13 и 7 лет, еще двое — дальнобойщики. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.