Защита ходатайствовала о рассмотрении дела Сушкевич и Белой судом присяжных

Дело в отношении Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве младенца в калининградском роддоме, передано в суд. Информация об этом содержится в карточке дела на сайте Калининградского областного суда.



Защита ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Дата предварительного слушания по данному делу еще не назначена.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено и Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался. Оба медика свою вину не признают.

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В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.