Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из Китая

Минздрав России не видит препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Ранее разрешение использовать препарат дало Правительство РФ, пишет «Коммерсант».

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием»,— говорится в сообщении.

Медпрепараты на основе гидроксихлорохина уже несколько десятилетий используются для борьбы с малярией. Сейчас существует теория, что они же могут быть эффективным лекарством против COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих клинических испытаний.