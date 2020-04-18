Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из Китая

Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из Китая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минздрав России не видит препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Ранее разрешение использовать препарат дало Правительство РФ, пишет «Коммерсант».

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием»,— говорится в сообщении.

Медпрепараты на основе гидроксихлорохина уже несколько десятилетий используются для борьбы с малярией. Сейчас существует теория, что они же могут быть эффективным лекарством против COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих клинических испытаний.

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