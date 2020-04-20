В регионе начали перечислять довыплаты к пособию по безработице

В регионе начали перечислять довыплаты к пособию по безработице
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининградской области начали перечислять дополнительные выплаты к пособию по безработице. По состоянию на 20 апреля меру поддержки, которую внедрили в связи с ситуацией, возникшей из-за коронавируса, получили 72 жителя. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего было принято 106 положительных решений. «Перечисление осуществляется в течение двух месяцев платежами по пять тысяч рублей каждый», — уточнили в пресс-службе.

Выплату в размере десяти тысяч рублей могут получить жители Калининградской области, официально признанные безработными. При этом продолжительность трудовой деятельности и иной занятости с начала 2020 года должна быть не менее 30 рабочих дней.

На довыплаты из регионального бюджета выделено 100 миллионов рублей. Решение об их назначении принимает Центр занятости населения на основании заявлений безработных. Документ необходимо подать в срок до 1 июля 2020 года. Это можно сделать лично, а также через сайт госуслуг или портал rabotakaliningrad.ru. Телефоны «горячей линии»: 8 (4012) 512-518, 8 (4012) 215-905.

О планах по введению доплат к пособию по безработице по аналогии с другими российскими регионами в конце марта рассказал губернатор Антон Алиханов у себя в «Инстаграме». Впоследствии глава региона заявил, что помощь хотят сделать «ещё более точечной, адресной» и что для этого введут продуктовые карточки. Однако в конце апреля в правительстве сообщили, что внедрение системы решено отложить на «ближайшие месяцы» из-за необходимости проработать «дополнительные механизмы реализации средств» для муниципалитетов. В результате региональные власти вернулись к идее доплаты к пособию по безработице.

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