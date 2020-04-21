Главное о коронавирусе во вторник, 21 апреля

Главное о коронавирусе во вторник, 21 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса. Среди заболевших — ребёнок в возрасте одного года и восьми месяцев. У малыша обнаружили инфекцию при госпитализации с диагнозом пневмония, пока его состояние не вызывает опасений у медиков.

Общее количество заражённых коронавирусом в Калининградской области достигло 144. От инфекции умер один человек, 42 пациента выздоровели. По сведениям региональных властей, семь заболевших сегодня подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё 16 находятся на кислородной поддержке. Больными с коронавирусом уже заполнено 50% мест в областной инфекционной больнице. Заражённых также размещают в Больнице скорой медицинской помощи и Центральной городской клинической больнице.
Всего в России по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 52 763 случая заболевания инфекцией в 85 регионах.

Коронавирус обнаружили у ещё одного постояльца социального центра «Тёплый дом» в Черняховске. После того, как в апреле был выявлен первый случай, учреждение перевели в режим обсервации. Все проживающие находятся под медицинским наблюдением. При этом 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания были госпитализированы в инфекционный стационар.

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Антоном Алихановым меры по борьбе с коронавирусом. Глава региона в режиме видеосвязи сообщил, что в Калининградской области развернули 707 дополнительных специализированных коек, уточнил, что для заражённых инфекцией подготовили 54 аппарата ИВЛ (ещё 18 в случае необходимости оперативно доставят в больницы), и выразил надежду, что ситуация «сильно ухудшаться не должна».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европе нужен «план Маршалла XXI века» для спасения рабочих мест в условиях пандемии нового коронавируса. По словам политика, республику беспокоят сигналы о том, что некоторые страны Западной Европы могут откатиться в своём экономическом развитии на 10 лет назад и долго восстанавливаться. Власти рассчитывают на полную разморозку экономики страны после ограничений, введённых из-за коронавируса, в июле.
По официальным данным, в Польше выявлено свыше 9800 случаев заражения коронавирусом. В Литве этот показатель достиг 1350. Власти республики разрабатывают план постепенного смягчения карантина.

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