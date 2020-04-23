Губернатор рассказал, когда в регионе откроют детские сады

В Калининградской области детские сады намерены снова ввести в работу не раньше 12 мая. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопросы пользователей в своем Instаgram.



«Расширение дежурных групп с понедельника, полный режим с 12 мая», — написал глава региона.

Недавно в областном центре в связи с запуском предприятий, работа которых ранее была остановлена из-за коронавируса, открыли еще одну дежурную группу в детском саду. Всего в Калининграде действуют 16 таких групп в 5 детских садах ( детсады № 1, 57, 101,129, 132).

Так как дни с 30 марта были объявлены нерабочими, в Калининградской области «на выходные» ушли все школы, детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования и вузы.