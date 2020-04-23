Бабура: пассажиры авиарейсов отправляются на изоляцию в обсерватор ежедневно

За три дня на изоляцию в обсерватор попали 43 авиапассажира, прибывших в «Храброво» из других регионов. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Кроме того, в первой половине дня в четверг этот список пополнили еще 4 человека. Всем им предстоит провести в изоляции под наблюдением медиков 14 дней. Ежедневно у них будут измерять температуру, на 10-ый день возьмут анализ на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время в регионе действуют три обсерватора: один в Немане и два в Светлогорске (лагерь «Паруса надежды» и пансионат «Мечта»). В ближайшее время в Светлогорске должен открыться еще один обсерватор, он будет действовать на базе санатория «Янтарный берег», медперсонал для его работы уже подготовлен, отметила Елена Бабура.

Все пассажиры прибывающих в регион авиарейсов должны отправляться на 14-дневный карантин с понедельника, 20 апреля. В первый день действия этих мер часть пассажиров, узнав о них, отправилась обратно.