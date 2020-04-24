Власти выделили 14 млн рублей на проживание калининградских медиков в гостиницах

Власти выделили 14 млн рублей на проживание калининградских медиков в гостиницах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области выделяет 14 283 000 рублей на оплату проживания врачей и среднего медперсонала в отелях до 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Деньги также пойдут на организацию питания и проезда медиков до работы и обратно.

3,255 млн рублей выделяется областной инфекционной больнице, 6,81 млн — городской клинической больнице (ЦГКБ на Летней), 2,328 млн — городской станции скорой помощи, 675 тыс. рублей — центру специализированных видов помощи и 1,8225 млн — городской больнице скорой помощи (БСМП).

Как сообщил в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, уже поступили заявки на размещение 134 человек. «Мы готовы всех перевести в этот режим. Опять же, с учетом того, что у них повышенные риски заболеть и повышенные риски заразить своих членов семьи, мы рекомендуем всем перейти в этот режим и размещаться там (в отелях — прим. „Нового Калининграда“)», — сказал глава региона.

Ранее Алиханов написал у себя в «Инстаграме», что врачам, работающим с коронавирусом, предлагается размещение в гостиницах региона, «где им будет обеспечен высокий уровень комфорта». Позже в правительстве уточнили, что для медиков, у которых есть семьи, переселение в отели станет обязательным. 

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