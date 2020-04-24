Из-за коронавируса калининградским чиновникам разрешили дольше отчитываться о доходах

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Из-за коронавируса калининградским чиновникам разрешили дольше отчитываться о доходах

Калининградская областная Дума приняла поправки, которые в 2020 году на несколько месяцев продлевают для госслужащих сроки сдачи деклараций о доходах за прошлый год. Голосование прошло в пятницу, 24 апреля, в облдуме, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Соответствующий законопроект был внесен после предложения продлить декларационную кампанию в стране президентом РФ Владимиром Путиным. Это связано с пандемией коронавируса.

«Вы знаете, что эпидемия началась и многие организации перестали ритмично работать, и, видимо, у многих госслужащих возникли сложности с получением той или иной информации о своих доходах, — пояснил депутат облдумы Валерий Фролов. — Поэтому президент счел необходимым продлить срок представления этих деклараций. Таким образом, мы продлеваем на основании указа президента сроки декларационной кампании и на территории Калининградской области».

Если до этого госслужащие должны были отчитаться до конца апреля, то теперь они должны будут это сделать до 1 августа.

Напомним, сама областная Дума уже разместила на своем сайте информацию о доходах депутатов за 2019 год.

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