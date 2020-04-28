Для строящегося в Калининграде медцентра привезли первую партию оборудования

В строящийся в Калининграде многофункциональный медцентр поступила первая партия медицинского оборудования. Технику доставили самолётом военно-транспортной авиации ВКС России, сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.



«Среди доставленного оборудования — аппараты УЗИ, модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, электроэнцефалографы, многофункциональный компьютерный комплекс и другое медицинское оборудование. Кроме того, в ближайшее время самолётами ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии и рентгеновских комплексов, а также мебели», — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, во внутренних помещениях центра сейчас проводят отделочные и пуско-наладочные работы инженерных сетей. Объект строят с середины марта, работы ведут круглосуточно.

Общая площадь комплекса составляет более 17 тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 100 мест. «В настоящее время на объекте задействовано более 600 специалистов различных строительных специальностей и 40 единиц строительной техники», — уточнили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

Ранее президент Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с коронавирусом построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Первые восемь объектов должны завершить до 30 апреля, остальные, в их числе — модульный корпус в Калининграде, — до 15 мая. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.