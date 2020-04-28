Количество умерших от коронавируса в Польше увеличилось до 562

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Количество умерших от коронавируса в Польше увеличилось до 562

По состоянию на вечер 27 апреля в Польше скончались от коронавируса 562 пациента. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl.

В общей сложности в соседней республике выявлено 11 902 случая заражения COVID-19. Выздоровели 2466 человека.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики склоняются к тому, чтобы продлить срок закрытия границ республики после 3 мая. Он отметил, что закрытие границ считается как экспертами Всемирной организации здравоохранения, так и эпидемиологами важным фактором, предотвращающим распространение коронавируса. С 20 марта в стране действует режим эпидемии. 

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