Активисты отстояли аллею на Ялтинской, часть которой хотели вырубить ради нового тротуара

Активисты добились пересмотра проекта, предусматривающего реконструкцию тротуара по ул. Ялтинской — ради него должны были вырубить 7 деревьев. Об этом сообщила в своем «Фейсбуке» организатор инициативной группы, местная жительница Анна.



О решении сохранить 6 из 7 намеченных к вырубке ясеней говорится в ответе природоохранного прокурора Дениса Кима на обращение активистов. Как отмечает организатор инициативной группы, ранее аналогичное намерение озвучил глава города Алексей Силанов. Власти также должны будут внести изменения в проект компенсационного озеленения.

За сохранение аллеи жители ул. Ялтинской борются с февраля 2020 года. Ранее они обратились в горадминистрацию с просьбой пустить запланированный тротуар в обход деревьев по свободному участку. «Все 7 деревьев — взрослые, неостолбованные, неаварийные, с диаметром ствола более 90 см. Находятся на участке от бывшего „Дарфи-клуба“ на Ялтинской, 66, до прокуратуры Ленинградского района. Мне как жителю Ялтинской, регулярно там проходящему, безумно жаль лишать улицу здоровых деревьев», — отмечала Анна. Активисты опубликовали петицию на портале Change.org, в которой требовали пересмотреть городские подходы к дорожному строительству, ориентировав их на максимальное сохранение зеленых зон.