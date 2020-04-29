Продлены ограничения по работе судов из-за коронавируса

Верховный Суд РФ продлил ограничения по работе судов до 11 мая. Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, говорится в соответствующем постановлении.

Прием граждан в российских судах приостановлен еще 18 марта. Документы принимают через электронные интернет-приёмные или по почте.

В судах рассматривают только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощённого производства. При наличии технической возможности должна использоваться видеоконференц-связь. Всем судьям и работникам аппаратов судов предписано самоизолироваться «при малейших признаках заболевания».