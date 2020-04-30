В Кремле видят большой риск возникновения второй волны коронавируса

В Кремле видят большой риск возникновения второй волны коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти России опасаются возникновения второй волны коронавируса, поэтому решения о смягчении ограничений будут сложными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в четверг, 30 апреля, «Интерфакс».

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть, — цитирует издание Пескова. — Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения».

При этом представитель Кремля отметил, что России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария», «но не чудом, а благодаря принятым мерам».

Ранее президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и Роспотребнадзору во взаимодействии с рабочей группой госсовета подготовить к 5 мая рекомендации по выходу регионов из «режимов ограничения», введённых из-за распространения коронавируса. 

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