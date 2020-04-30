«Крузенштерн» прервал путешествие и возвращается в Калининград

Барк «Крузенштерн» досрочно прервал трансатлантическое путешествие и отправился в Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспедиции.

«Учитывая, что большинство торжеств, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было отменено, а также в целях сохранения здоровья экипажа и курсантов, экспедиция руководство приняло решение о том, что учебный барк „Крузенштерн“ должен отплыть в свой порт приписки Калининград», — цитирует агентство пресс-службу.

Барк вышел из порта в Новороссийске и должен прибыть в Калининград в начале июня. Экспедиция должна была завершиться в сентябре 2020 года.

В начале апреля стало известно, что барк «Крузенштерн» изменил маршрут из-за эпидемии коронавируса. Экспедиция посвящалась 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

