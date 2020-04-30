В Кремле «робко надеются», что Россия вышла на плато по коронавирусу

В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но всё будет зависеть от дисциплины на майские праздники. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Наверное, это то, чего бы мы все хотели (выход на плато). Перед тем, как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на долгожданное плато. Произошло ли это сейчас — можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами», — сказал Песков в интервью RTVI.

Он добавил, что во многом ситуация будет зависеть от того, насколько дисциплинированно «отсидим майские праздники» и будет придерживаться режима самоизоляции до 11 мая. «Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползёт вверх», — сказал Дмитрий Песков.

По состоянию на четверг, 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончалось 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая. Впоследствии власти Калининградской области пролонгировали до этой даты режим всеобщей самоизоляции.