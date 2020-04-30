Реальные зарплаты в Калининградской области начали падать еще до карантина

Динамика реальных зарплат в Калининградской области в феврале ушла опять в отрицательную зону, продержавшись выше нуля всего 4 месяца после индексирования зарплат бюджетникам. В феврале сокращение реальных зарплат в области по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 0,1%. Такие данные приводит Росстат.



Напомним, что большую часть 2019 года в Калининградской области наблюдалось снижение реальных зарплат.

В феврале 2020 года зарплаты многих отраслей показывали рост около уровня инфляции (2,3%). Опережающий инфляцию рост зарплат наблюдался в сфере образования (6,3%) и обрабатывающих производствах (5,4%).

В сфере здравоохранения и соцуслуг было зафиксировано ощутимое снижение зарплат (-3,7%). Также еще до кризиса заметную просадку по зарплатам показала сфера культуры, спорта и развлечений (-3,7%).