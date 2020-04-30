Алиханов прокомментировал очереди у строительных магазинов

Губернатор Антон Алиханов считает, что предприниматели предприняли достаточные усилия для того, чтобы люди не передавали друг другу коронавирус в очередях в строительные магазины. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«Многие вчера возмущались очередями возле „Бауцентра“, „Леруа Мерлен“, но я хочу сказать спасибо предпринимателям нашим, они все-таки сделали достаточно много и разметили, как нужно стоять в этих очередях, чтобы не контактировать друг с другом. Поэтому надеюсь, что эти меры все-таки будут достаточны для того, чтобы не заражать людей в этих очередях», — сказал губернатор.