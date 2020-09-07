Очевидцы: после открытия реконструированного острова Канта его перестали освещать

В Калининграде на острове Канта по вечерам перестали включать освещение. Об этом в понедельник, 7 сентября, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили несколько местных жителей.

По словам калининградцев, остров не был освещен ни в субботу, ни в воскресенье вечером. Некоторые люди гуляли с фонариками. Не работала также архитектурная подсветка фронтального фасада Кафедрального собора, которую продемонстрировали в рамках официального открытия острова после его реконструкции.

В правительстве области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, торжестнное открытие острова состоялось в минувший четверг, 3 августа. В честь этого события у собора прошел концерт пианиста Дениса Мацуева. В пятницу вечером там же провели бесплатный концерт, которым заменили ранее отмененный фестиваль «Калининград Сити Джаз».

На благоустройство острова Канта из областного бюджета было выделено порядка 150 млн руб. На что именно — в материале «Нового Калининграда».