Очевидцы: после открытия реконструированного острова Канта его перестали освещать

Очевидцы: после открытия реконструированного острова Канта его перестали освещать
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде на острове Канта по вечерам перестали включать освещение. Об этом в понедельник, 7 сентября, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили несколько местных жителей.

По словам калининградцев, остров не был освещен ни в субботу, ни в воскресенье вечером. Некоторые люди гуляли с фонариками. Не работала также архитектурная подсветка фронтального фасада Кафедрального собора, которую продемонстрировали в рамках официального открытия острова после его реконструкции.

В правительстве области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, торжестнное открытие острова состоялось в минувший четверг, 3 августа. В честь этого события у собора прошел концерт пианиста Дениса Мацуева. В пятницу вечером там же провели бесплатный концерт, которым заменили ранее отмененный фестиваль «Калининград Сити Джаз».

На благоустройство острова Канта из областного бюджета было выделено порядка 150 млн руб. На что именно — в материале «Нового Калининграда».

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter