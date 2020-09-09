Власти обещают, что подсветка Кафедрального собора будет гореть всю ночь

Подсветка Кафедрального собора и других объектов на острове Канта в Калининграде будет включена всю ночь. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 сентября, сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.



«Она будет гореть всю ночь. Есть же сейчас большое количество всякого оборудования — от динирования, до астрономических часов и датчиков — которые позволяют существенно экономить энергию. И свет нам просто необходим, даже с точки зрения безопасности, потому что то, как сейчас функционирует собор и вся территория... от вандалов никто не застрахован», — уточнил Генне. Он отметил, что сейчас на острове Канта организована круглосуточная охрана и установлено 12 камер видеонаблюдения.

Советник губернатора добавил, что уровень яркости подсветки как самого собора, так и могилы Канта можно регулировать, поэтому во время наладки работы оборудования будут тестироваться разные режимы.

Ранее во время того же радиоэфира Генне пояснил, что в минувшие выходные на острове Канта не было уличного освещения «по техническим причинам».

Торжественное открытие острова состоялось в минувший четверг, 3 сентября. В честь этого события у собора прошел концерт пианиста Дениса Мацуева. В пятницу вечером там же провели бесплатный концерт, которым заменили ранее отмененный фестиваль «Калининград Сити Джаз».

На благоустройство острова Канта из областного бюджета было выделено порядка 150 млн руб. На что именно — в материале «Нового Калининграда».