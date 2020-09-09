Генне пояснил отсутствие освещения на острове Канта в выходные

Уличное освещение и подсветка Кафедрального собора на острове Канта в минувшие выходные отсутствовали «по техническим причинам». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 сентября, сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.



По словам Генне, контракт по благоустройству острова еще не закончен — там срок истекает в конце сентября, а техническое оборудование будут устанавливать и отлаживать до октября. «В субботу-воскресенье просто по техническим причинам не горел свет, а во все остальные дни (и вчера) горел свет в стандартном режиме с ночной подсветкой. То есть проблем никаких нет», — отметил Генне.

Как ранее писал «Новый Калининград», по словам горожан, остров не был освещен ни в субботу, ни в воскресенье вечером. Некоторые люди гуляли с фонариками. Не работала также архитектурная подсветка фронтального фасада Кафедрального собора, которую продемонстрировали в рамках официального открытия острова после его реконструкции.

Торжественное открытие острова состоялось в минувший четверг, 3 сентября. В честь этого события у собора прошел концерт пианиста Дениса Мацуева. В пятницу вечером там же провели бесплатный концерт, которым заменили ранее отмененный фестиваль «Калининград Сити Джаз».

На благоустройство острова Канта из областного бюджета было выделено порядка 150 млн руб. На что именно — в материале «Нового Калининграда».