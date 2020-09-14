В регионе за сутки вновь выявили больше трех десятков зараженных COVID

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 31 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 14 сентября.
Выписанных из больниц за сутки нет. Таким образом, с начала пандемии в Калининградской области выявлено 3775 инфицированных. Выздоровели 2 тыс. 975 человек, 74 — скончались. Накануне сообщалось о 32 новых случаях COVID-19.
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