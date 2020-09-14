Школьники, пенсионеры, медработники: подробности по новым заболевшим COVID-19

У 11 из 31 человека с подтвержденным за сутки диагнозом COVID-19 заболевание протекает в форме ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония, у 16 симптомов не было. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
— директор агентства по недвижимости (контакт по работе);
— двое учащихся из школы №18 и школы №46 (контакт по семье);
— двухлетний ребёнок (контакт по семье);
— прибывшая в санаторий из Санкт-Петербурга;
— сотрудник училища-техникума олимпийского резерва;
— восемь неработающих (трое контактных по семье);
— четверо пенсионеров (все — контактные в семье);
— пятеро работающих;
— сотрудник центра диагностики и консультирования подростков;
— два сотрудника правоохранительных органов (контакт по семье);
— сотрудник санатория;
— четверо медицинских работников.За сутки в Калининградской области подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3775 заболевших, 2 975 выздоровело, 74 человека умерло.
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