Школьники, пенсионеры, медработники: подробности по новым заболевшим COVID-19

Школьники, пенсионеры, медработники: подробности по новым заболевшим COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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У 11 из 31 человека с подтвержденным за сутки диагнозом COVID-19 заболевание протекает в форме ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония, у 16 симптомов не было. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

— директор агентства по недвижимости (контакт по работе);

— двое учащихся из школы №18 и школы №46 (контакт по семье);

— двухлетний ребёнок (контакт по семье);

— прибывшая в санаторий из Санкт-Петербурга;

— сотрудник училища-техникума олимпийского резерва;

— восемь неработающих (трое контактных по семье);

— четверо пенсионеров (все — контактные в семье);

— пятеро работающих;

— сотрудник центра диагностики и консультирования подростков;

— два сотрудника правоохранительных органов (контакт по семье);

— сотрудник санатория;

— четверо медицинских работников.

За сутки в Калининградской области подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3775 заболевших, 2 975 выздоровело, 74 человека умерло.

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