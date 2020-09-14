В Минздраве заявили о «добровольном принципе» вакцинации от COVID в России

Власти РФ осознают важность добровольного принципа проведения вакцинации. В то же время прививка медикам, входящим в группу риска по COVID-19, является эффективной мерой их защиты. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс».

«Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации», — сказал Кузнецов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, поддержит ли министерство предложение о лишении медиков, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, мер соцподдержки.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил лишать мер соцподдержки медиков, отказавшихся от вакцинации против коронавируса.