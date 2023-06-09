С 10 по 12 июня на двух направлениях КЖД изменяется расписание пригородных поездов

С 10 по 12 июня изменяется расписание движения пригородных поездов на двух направлениях. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В частности, на Черняховском направлении поезда №№ 6502/650, курсирующие по четвергам, субботам и праздникам, назначены также и на ближайшее воскресенье, 11 июня. Время отправления из Калининграда — 8:45, из Черняховска — 13:05.

На Советском направлении поезд №№ 6381/6382 из Советска в Калининград (отправление 6:31) назначен только на 10 июня. Поезд №№ 6385/6386 из Калининграда в Советск (отправление 18:21) будет курсировать только 12 июня. На понедельник, 12 июня, назначен в расписание вечерний «студенческий» поезд, который отправляет из Советска в Калининград в 18:05. Обращаем внимание пассажиров, что в ближайшее воскресенье, 11 июня, этот поезд курсировать не будет.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».