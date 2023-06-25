На Балткосе составили протоколы на отдыхающих из-за нарушения противопожарного режима

На Балткосе составили протоколы на отдыхающих из-за нарушения противопожарного режима
Фото: пресс-служба УМЧС по Калининградской области
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В Калининградской области продолжают ловить нарушителей введённого противопожарного режима. Очередной рейд прошёл на Балтийской косе.

«Результат — очередной раз пойманы с поличным любители шашлыка. На нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составили протоколы об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье, 25 июня. — Также с отдыхающими были проведены беседы о запрете разведения открытого огня на территории Калининградской области. Вручены информационные листовки об опасности лесных пожаров».

Согласно приказу министерства строительства и ЖКХ, особый противопожарный режим установлен в Калининградской области до 3 июля. 16 июня в регионе в связи с выпадением осадков сняли чрезвычайную степень пожароопасности, но в МЧС предупредили, что это не отменяет запрета на разведение костров.

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